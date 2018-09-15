2018-09-15T08:42:30+03:00
Происшествия

В Междуреченске ночью загорелась квартира

В квартире загорелась бытовая техника
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской областиФото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Междуреченске загорелась квартире на втором этаже. Возгорание тушили семь человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в пятницу в 23.52 в ведомство поступило сигнал возгорании в муниципальном многоквартирном жилом доме на проспекте 50 лет Комсомола. На место выехали две пожарные машины и семь спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шел дым.

В результате пожара обгорела мебель, бытовая техника на площади два квадратных метра.

Предварительная причина- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар спасателям удалось потушить в ровно в полночь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24