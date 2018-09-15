В Кузбассе женщина разбила голову любовнику
В Тяжине женщина металлическим совком разбила голову 62-летнему любовнику. Мужчина ударил сожительницу молотком.
Накануне днем экипаж Росгвардии получил сигнал о драке в частном доме на улице Вокзальная. О потасовке сообщили врачи скорой помощи, которые оказывали помощь 62-летнему мужчине с травмой головы.
Прибывшим на место бойцам пострадавший рассказал, что во время застолья он поругался с сожительницей. Любовники начали драться. Мужчина схватил в руки молоток, а женщина – металлический совок.
– Строительным инструментом хозяин жилища ударил оппонентке по руке, после чего получил в ответ удар по голове металлическим предметом. Чтобы остановить кровь, мужчина обратился за медицинской помощью, – рассказали в Росгвардии.
Возлюбленных сотрудники Росгвардии задержали и передали участковому полиции.