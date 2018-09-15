Жителей Кемерова просят спасти кота

15 Сент. 09:53 2018-09-15T09:53:32+03:00

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Кемеровчан просят помочь спасти кота, который остался один в квартире. Животное пятый день зовет на помощь.

Один из пользователей соцсети написал о том, что в соседней квартире живет женщина, однако появляется очень редко и никто не знает ее телефона. В этой квартире также живет кот. Уже несколько дней женщина не появляется.

«Она не появляется в течении четырех дней, кот сидит один, бедняга уже из последних сил мяукает зовет на помощь. Невозможно это слушать, до слез жалко котика, голодный, наверняка без воды, и, не знаем как помочь, Помогите как-нибудь разобраться в этой ситуации или подскажите, как действовать», – написал неравнодушный горожанин.

По словам пользователя соцсети, кот находится в квартире №98 на проспекте Химиков, 22.