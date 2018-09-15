В Кемерове перекрыли Пролетарскую улицу

15 Сент. 11:32 2018-09-15T11:32:54+03:00

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В Кемерове 15 сентября перекрыли часть Пролетарской улицы. На участке идет ремонт дороги.

Как рассказали в администрации города, проезд временно закрыть на участке от улицы Сибиряков – Гвардейцев до улицы Федоровского. На этом участке двехполосной дороги протяженностью 300 метров будет замене асфальт.

Отметим, что ранее рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на площади 8221 квадратных метра на участке от проспекта Ленина до улицы Сарыгина. Здесь дорожникам предстоит осталось поднять горловины колодцев на проезжей части занизить бортовые камни на пешеходных переходах на пересечении с проспектом Ленина и на «зебре» у дома №5.