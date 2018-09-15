Погода в Кемерове 16 сентября: дождь и порывистый ветер

15 Сент. 12:52 2018-09-15T12:52:06+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на воскресенье, 16 сентября. Последний выходной в Кемерове и Кузбассе будет дождливым.

Ночью в столице Кузбасса ожидается от +7 до +9 градусов. Днем будет около +13 градусов. Ветер будет западный, с порывами до 15 метров в секунду. Воскресенье ожидается облачным с прояснениями. Ночью пройдем небольшой дождь, а днем – умеренный.

Ночью в Кузбассе будет от +4 до +9 градусов. Днем ожидает +13,+18 градусов, на северу может похолодать до +8 градусов. Ветер будет западным с порывами до 12-17 метров в секунду. Весь день будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем на большей части территории региона также будет идти дождь от небольшого до умеренного.