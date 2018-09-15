В Кузбассе бойцы Росгвардии поймали двух пьяных водителей

15 Сент. 13:41 2018-09-15T13:41:13+03:00

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В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии поймал двух пьяных водителей. Внимательные стражи порядка преградили выезд одному из водителей.

Днем экипаж Росгвардии вневедомственной охраны во дворе на улице Желябова заметил мужчину нетрезвого мужчину, который сел за руль автомобиля ВАЗ-21099. Бойцы сообщили об этом в ГИБДД и стали преследователь автомобиль. На выезде из двора экипаж преградил дорогу мужчине. Затем вместе с инспекторами ГИБДД бойцы задержали 39-летнего водителя.

– Мужчина с трудом стоял на ногах и оправдывал свой поступок «необходимостью выехать по срочным делам», – отметили в Росгвардии.

В этот же день экипаж заметил на улице Водоканальная автомобиль Lada Granta, который вилял из стороны в сторону. Об этом бойцы сообщили полицейским. Водитель с признаками опьянения был задержан.