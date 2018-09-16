2018-09-16T04:34:44+03:00
Происшествия

В Кемерове произошел пожар в теплокамере

Инцидент произошел на бульваре Строителей
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: из архива "КП"Фото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

В субботу в Кемерове загорелась тепловая камера. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в теплокамере на бульваре Строителей поступило в 13.24. На место выехала пожарная машина и четыре спасателя. В 13.43 возгорание удалось локализовать, а в 14.00 – ликвидировать.

Отметим, что в субботу около четырех часов утра в Кемерове загорелась баня и надворные постройки на улице Калиновая. В это же время горел частным дом в Прокопьевском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24