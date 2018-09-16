В Кемерове произошел пожар в теплокамере

16 Сент. 04:12 2018-09-16T04:34:44+03:00

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В субботу в Кемерове загорелась тепловая камера. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в теплокамере на бульваре Строителей поступило в 13.24. На место выехала пожарная машина и четыре спасателя. В 13.43 возгорание удалось локализовать, а в 14.00 – ликвидировать.

Отметим, что в субботу около четырех часов утра в Кемерове загорелась баня и надворные постройки на улице Калиновая. В это же время горел частным дом в Прокопьевском районе.