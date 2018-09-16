В Кемерове прошел парад студентов

16 Сент. 04:52 2018-09-16T04:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в Кемерове прошел «Парад российского студенчества», на котором первокурсников посвящали в студенты. Перед молодыми людьми выступили ректоры вузов и Сергей Цивилев.

Торжественное мероприятия прошло днем в парке Победы имени Жукова. Студенты строем прошли по парку, затем соревновались в кричалках и давали клятву студента. Первокурсников посвятили в студенты. С этим молодых людей пришел поздравить глава региона Сергей Цивилев.

«Ребятам предстоит преодолеть много сложностей и одержать не одну победу, прежде чем они станут специалистами, в которых сейчас остро нуждается наш регион. Хочется верить, что после обучения они останутся в Кемеровской области и будут вместе с нами развивать Кузбасс! Поздравляю всех первокурсников с этим замечательным праздником! Удачи вам, ребята!», – написал Цивилев на своей странице в соцсети.