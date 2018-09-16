В Кузбассе в школьных столовых нашли более 700 нарушений
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в кузбасских школьных столовых более 700 нарушений. Сумма штрафов составила 2,3 миллиона рублей.
Во время прошедшего учебного года Роспотребнадзор проверил организацию питания в 302 детских и подростковых образовательных учреждениях, 11 организаторов питания и 41 поставщика продуктов и сырья.
Эксперты исследовали 2 600 проб готовых блюд и 1400 проб продуктов и сырья. По микробиологическим показателям несоответствие нормам было найдено в 1,1 проценте проб, по санитарно-химическим – в 5,2 процентах проб готовых блюд и 0,6 процентах проб продуктов. По физико-химическим показателям не прошли проверку 6,6 проб пищевых продуктов.
– За выявленные нарушения в организации питания в 2017/2018 учебном году по результатам проверок составлено 705 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 2,3 миллиона рублей, – отметили в ведомстве.