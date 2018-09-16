2018-09-16T05:48:43+03:00
Общество

ТРЦ «Планета» отметил день рождения с МОТом и разыграл автомобиль

Праздник посетило почти 60 тысяч человек
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото предоставлено ТРЦ «Планета»Фото предоставлено ТРЦ «Планета»
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8 сентября в ТРЦ «Планета» прошли розыгрыш автомобиля, объявление обладателя титула Блогер «Планеты», а также масштабное танцевальное и музыкальное шоу с битвой диджеев и участием звезды Black Star МОТом. Всего праздник посетило почти 60 тысяч человек!

Этот день рождения «Планеты» запомнился жителям и гостям Новокузнецка ярким танцевальным шоу и зажигательными выступлениями звезды лейбла Black Star МОТом, исполнившего публике свои лучшие хиты. Праздничную атмосферу поддержал музыкальный коллектив Offbeat Orchestra и финалисты конкурса диджеев «Битва за Сибирь».

В этот день также состоялся розыгрыш призов акции «Накупи на автомобиль». Счастливым обладателем новенького автомобиля KIA Rio X-Line Line стал житель города Осинники Черепанов Виталий Викторович. Приятную и неожиданную победу ему принесла покупка для дочери в магазине Acoola. Другие посетители «Планеты» получили ценные памятные призы и подарки. Одним из самых волнующих моментов праздника было объявление имени обладателя титула Блогер «Планеты» - им стал Юрий Львов. Он получил в подарок смартфон Honor 9, а также возможность принять участие в съемках «Планета TV».

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