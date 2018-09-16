В Кузбассе стартовала прививочная кампания по гриппу
На данный момент вакцины поставили 178,9 тысячи человек
С начала прививочной кампании в Кузбассе были вакцинированы более 44 тысяч детейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кузбассе началась прививочная кампания по гриппу. На данный момент прививки поставили уже 178,9 тысячи человек.
В рамках национального календаря профилактических прививок в текущем году в регионе планируется вакцинировать 1 миллион 229 тысяч жителей Кемеровской области, в том числе 310 тысяч детей.
– На всех административных территориях необходимо привить не менее 45 % от численности населения, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что по данным на 13 сентября привито уже 178,9 тысячи человек, в том числе 44,6 тысячи детей.