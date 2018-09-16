В Кузбассе ищут мошенника, который продает несуществующий кроссовер

16 Сент. 07:26 2018-09-16T07:26:52+03:00

Он успел обмануть местного жителя на 80 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Кемеровском районе местный житель стал жертвой мошенника, который обманул его на 80 тысяч рублей. Мужчина перевел предоплату за автомобиль, который собирался купить по объявлению на сайте.

Как выяснили полицейские, житель Елыкаево нашел на популярном сайте объявлений сообщение о продаже автомобиля Toyota Rav4. Он связался с продавцом и договорился о сделке. Продавец убедил мужчину в том, что на машину есть несколько покупателей, поэтому он может забронировать авто, заплатив предоплату в размере 80 тысяч рублей.

– Как только покупатель выполнил условия, аферист отключил телефон и удалил с сайта объявление о продаже автомобиля, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что номер мошенника зарегистрирован в Новосибирской области. Следователь ОМВД по Кемеровскому району решает вопрос о возбуждении уголовного дела.