2018-09-16T07:43:33+03:00
Происшествия

В Белове погиб водитель перевернувшейся иномарки

Авария произошла неподалеку от кафе «Таежное»
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"
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В Белове перевернулся автомобиль Toyota Carina. В результате аварии погиб 42-летний водитель иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк неподалеку от кафе «Таежное». Здесь автомобиль Toyota слетел с трассы и перевернулся. Жертвой аварии стал 42-летний водитель иномарки, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

По данным издания, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и слетел в кювет.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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