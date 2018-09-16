В Белове погиб водитель перевернувшейся иномарки
Авария произошла неподалеку от кафе «Таежное»
Архив "КП"
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В Белове перевернулся автомобиль Toyota Carina. В результате аварии погиб 42-летний водитель иномарки.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк неподалеку от кафе «Таежное». Здесь автомобиль Toyota слетел с трассы и перевернулся. Жертвой аварии стал 42-летний водитель иномарки, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».
По данным издания, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и слетел в кювет.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.