Семейная пара погибла на пожаре в Прокопьевском районе

16 Сент. 08:03 2018-09-16T08:03:32+03:00

Мужчина и женщина погибли во время пожара в собственном доме

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На пожаре в Прокопьевском районе погибла семейная пара. ЧП произошло в селе Котино в ночь на субботу, 15 сентября.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Береговой поступил в оперативные службы в 03.40. На место выехали две единицы техники и восемь пожарных. Ликвидировать ЧП удалось только через полтора часа – в 05.13, рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

О пострадавших в чрезвычайном ведомстве не сообщили. Однако, как стало известно «Комсомолке» от осведомленного источника, после ликвидации огня в доме были обнаружены два тела – 57-летнего хозяина жилища и его 53-летней супруги. По данным источника, семейная пара могла погибнуть от отравления угарным газом.

В обстоятельствах их смерти разбираются следственные органы.