В Кемерове на заправке загорелся грузовик
В Кемерове около заправки напротив Губернского рынка загорелся грузовик. Возгорание грузовой машины произошло после столкновения с легковым автомобилем.
В Кемерове после ДТП горит грузовик.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Видео с горящим на заправке авто появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что грузовик горит открытым пламенем. Рядом с ним стоит легковушка, у которой помят бампер. Автор видео предположил, что возгорание грузового автомобиля произошло после того, как в него врезался легковой.
Кадры были сняты до того, как на место прибыли оперативные службы. Однако в данный момент, по информации оперативного ведомства, возгорание уже ликвидировано.
Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.