В Кемерове на заправке загорелся грузовик

16 Сент. 08:46 2018-09-16T08:52:20+03:00

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В Кемерове около заправки напротив Губернского рынка загорелся грузовик. Возгорание грузовой машины произошло после столкновения с легковым автомобилем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/668963" frameborder="0"></iframe> В Кемерове после ДТП горит грузовик.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Видео с горящим на заправке авто появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что грузовик горит открытым пламенем. Рядом с ним стоит легковушка, у которой помят бампер. Автор видео предположил, что возгорание грузового автомобиля произошло после того, как в него врезался легковой.

Кадры были сняты до того, как на место прибыли оперативные службы. Однако в данный момент, по информации оперативного ведомства, возгорание уже ликвидировано.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.