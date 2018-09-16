2018-09-16T08:52:20+03:00
Происшествия

В Кемерове на заправке загорелся грузовик

Возгорание произошло после столкновения с легковушкой [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове около заправки напротив Губернского рынка загорелся грузовик. Возгорание грузовой машины произошло после столкновения с легковым автомобилем.

В Кемерове после ДТП горит грузовик.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Видео с горящим на заправке авто появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что грузовик горит открытым пламенем. Рядом с ним стоит легковушка, у которой помят бампер. Автор видео предположил, что возгорание грузового автомобиля произошло после того, как в него врезался легковой.

Кадры были сняты до того, как на место прибыли оперативные службы. Однако в данный момент, по информации оперативного ведомства, возгорание уже ликвидировано.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

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