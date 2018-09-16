Появились подробности аварии с загоревшимся в Кемерове грузовиком

16 Сент. 09:33 2018-09-16T09:33:27+03:00

В результате инцидент никто не пострадал

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В Кемерове в районе Губернского рынка днем воскресенья столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. В результате ДТП последняя машина загорелась.

Последствия аварии попали на видео, которое интернет-пользователи выложили в сеть. На кадрах видно, что грузовой автомобиль горит открытым пламенем, а рядом стоящий легковой – получил серьезные повреждения передней части.

По данным ГИБДД Кузбасса, предварительно установлено, что водитель грузовой ГАЗели не предоставил преимущество легковушке, когда выезжал на главную дорогу. В результате машины столкнулись – после удара грузовик загорелся.

Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.