Житель Кузбасса пострадал под колесами электрички

16 Сент. 09:51 2018-09-16T09:51:37+03:00

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Житель Кузбасса попал под колеса электропоезда. С множественными травмами мужчину доставили в больницу.

Инцидент произошел около полудня в районе хлебозавода в городе Ленинске-Кузнецком. Здесь 40-летний мужчина попал под электричку. В больнице, куда доставили пострадавшего, у него диагностировали политравму, перелом костей таза живота, тупую травму живота и перелом грудного отдела позвоночника, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В обстоятельствах произошедшего разбираются транспортные полицейские и следователи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в Кузбассе с начала года под колесами поездом пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

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