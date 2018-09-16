Погода в Кемерове 17 сентября: +13 градусов и дождь

16 Сент. 10:38 2018-09-16T10:38:13+03:00

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Погода в Кемерове 17 сентября будет не особо теплой и приятной. Днем в городе пройдет умеренный дождь.

В первый день новой рабочей недели в Кузбассе продолжится понижение температуры. Синоптики прогнозируют в понедельник осадки в виде дождя и мокрого снега.

– Охлаждающий эффект будет добавлять северо-западный ветер, и температура днем не превысит отметок +9,+14 градусов Цельсия, в ночь понизится до -3,+2 градусов, – рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В Кемерове 17 сентября будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой, а днем – умеренный дождь. Ночные температуры останутся в плюсовом диапазоне, от +7 до +9 градусов, а днем ожидается повышение до +13 градусов Цельсия.