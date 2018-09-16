Водителей Новокузнецка предупредили о ремонте возле Дома Быта

16 Сент. 11:34 2018-09-16T11:34:50+03:00

В Новокузнецке в районе Дома Быта отремонтируют дорожное полотно на переезде Фото: Архив "КП"

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Водителей Новокузнецка предупредили о ремонтных работах в районе Дома Быта. Ремонт будет идти полторы недели.

С 17 по 26 сентября на трамвайном переезде кольцевой развязки специалисты будут менять дорожное полотно, в связи с чем будет производиться поочередное закрытие полос движения. Ремонт будет идти ежедневно с 22.00 до 06.00.

– Работы будут выполняться исключительно в ночное время, в дневное время движение автотранспорта будет осуществляться по всем полосам, – сообщили в управлении транспорта и связи администрации Новокузнецка.