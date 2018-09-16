2018-09-16T13:27:25+03:00
Общество

В Новокузнецке прошел костюмированный субботник

Жители города навели порядок на горе Соколиной
Екатерина БОРМОТОВА
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15 сентября новокузнечане вышли на уборку горы Соколиной Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"15 сентября новокузнечане вышли на уборку горы Соколиной Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке на горе Соколиной прошел костюмированный субботник. В рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем», который проходит в 162 странах мира, новокузнечане убирали излюбленное место отдыха.

На уборку территории активные жители Новокузнецка вышли 15 сентября. Примечательно, что субботник был тематическим – участники пришли на него в костюмах. Например, на уборке можно было встретить героя Конан Дойла Шерлока Холмса.

Субботник был костюмированным Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"

Субботник был костюмированным Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"

Юные натуралисты, волонтеры, представители молодежных организаций и просто неравнодушные новокузнечане за время субботника привели в порядок лесной массив и смотровую площадку на Соколухе общей площадью порядка 15 гектаров. В результате отсюда было вывезено более 600 мешков с мусором.

«После уборки участники подкрепились выпечкой, горячим чаем и сладкими напитками, а также получили памятные сувениры и подарки от партнеров», – сообщили в администрации Новокузнецка.

С горы в итоге вывезли больше 600 мешков с мусором Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"

С горы в итоге вывезли больше 600 мешков с мусором Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"

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