В Новокузнецке прошел костюмированный субботник
В Новокузнецке на горе Соколиной прошел костюмированный субботник. В рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем», который проходит в 162 странах мира, новокузнечане убирали излюбленное место отдыха.
На уборку территории активные жители Новокузнецка вышли 15 сентября. Примечательно, что субботник был тематическим – участники пришли на него в костюмах. Например, на уборке можно было встретить героя Конан Дойла Шерлока Холмса.
Субботник был костюмированным Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"
Юные натуралисты, волонтеры, представители молодежных организаций и просто неравнодушные новокузнечане за время субботника привели в порядок лесной массив и смотровую площадку на Соколухе общей площадью порядка 15 гектаров. В результате отсюда было вывезено более 600 мешков с мусором.
«После уборки участники подкрепились выпечкой, горячим чаем и сладкими напитками, а также получили памятные сувениры и подарки от партнеров», – сообщили в администрации Новокузнецка.
С горы в итоге вывезли больше 600 мешков с мусором Фото: Администрация Новокузнецка / "ВКонтакте"