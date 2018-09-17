2018-09-17T04:56:38+03:00
Общество

Пропавшего в Белове мужчину с татуировкой-якорем нашли живым

О завершении поисков сообщили волонтеры
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Пропавшего в Белове мужчину с татуировкой в виде якоря нашли живым. Поиски 67-летнего Александра Попова велись два дня.

Об удачном завершении поисковой операции сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей странице в социальной сети.

Напомним, Александр Георгиевич Попов ушел из дома рано утром 15 сентября и пропал. Волонтеры, объявившие поиски, сообщили, что пожилой мужчина не ориентируется в пространстве, так как страдает потерей памяти. Особая примета потерянного – татуировка в виде якоря на левой кисти руки.

Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Вечером воскресенья, 16 сентября, волонтеры сообщили, что пенсионер найден живым. Подробности обнаружения мужчины не разглашаются.

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