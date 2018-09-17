Крупный пожар произошел ночью в Прокопьевске

17 Сент. 05:07 2018-09-17T05:07:23+03:00

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Ночью в Прокопьевске неизвестные подожгли здание в переулке Революции. Огонь тушили 18 человек.

Сигнал о возгорании в неэксплуатируемом здании поступил в оперативные службы в 02.00 16 сентября.

– На момент прибытия первого подразделения горели крыши здания и пристройки открытым пламенем. В результате сгорела обрешетка крыши здания на площади 180 квадратных метров, обгорели потолочные перекрытия между первым и вторым этажом. Также сгорела обрешетка крыши пристройки на площади 50 квадратов, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительной причиной пожара специалисты называют поджог. Огонь был ликвидирован силами 18 спасателей и пяти единиц техники в 02.28.