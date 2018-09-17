Крупный пожар произошел ночью в Прокопьевске
Ночью в Прокопьевске неизвестные подожгли здание в переулке Революции. Огонь тушили 18 человек.
Сигнал о возгорании в неэксплуатируемом здании поступил в оперативные службы в 02.00 16 сентября.
– На момент прибытия первого подразделения горели крыши здания и пристройки открытым пламенем. В результате сгорела обрешетка крыши здания на площади 180 квадратных метров, обгорели потолочные перекрытия между первым и вторым этажом. Также сгорела обрешетка крыши пристройки на площади 50 квадратов, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Предварительной причиной пожара специалисты называют поджог. Огонь был ликвидирован силами 18 спасателей и пяти единиц техники в 02.28.