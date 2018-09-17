Житель Юрги из мести выкопал для бывшей супруги могилу

17 Сент. 06:09 2018-09-17T06:09:23+03:00

За неудачную шутку мужчина вместе с сыном заплятят по пять тысяч

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Житель Юрги решил отомстить бывшей супруге и вырыл для нее могилу. Увы, женщина не оценила широкого жеста и обратилась к судебным приставам.

Неприятный инцидент случился с жительницей Юргинского района: вскоре после ссоры с бывшим супругом женщина обнаружила возле своего подъезда крышку гроба. Сначала испуганная дама решила, что несчастье случилось у кого-то из соседей, но совсем скоро обнаружила, что это не так. Крышка гроба – впрочем, как и свеженькая могила на кладбище – предназначалась для нее. Более того, рядом с могилой ямой красовался памятник с ее фотографией.

Как оказалось, и могила, и гроб – «подарок» от экс супруга и его сына (от другой женщины). После ссоры мужчина решил проучить бывшую возлюбленную, договорился с сыном, и они вместе вырыли могилу на кладбище. А чтобы подчеркнуть степень обиды и праведного гнева, поставил возле дверей крышку гроба.

Дама тоже не стала терпеть обиду, но вместо того, чтобы рыть могилу, обратилась в суд.

- Мужчину и его сына обязали самовольно выкопанную могилу зарыть, памятник и надгробие убрать, а также возместить моральный вред женщине, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Мужчинам пришлось в присутствии главы сельского поселения закопать могилу. Теперь же судебные приставы проследят за тем, чтобы они возместили гражданке ущерб – по пять тысяч рублей каждый.