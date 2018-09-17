В Кузбассе при пожаре в собственном доме погиб 82-летний инвалид

17 Сент. 06:52 2018-09-17T06:52:44+03:00

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В воскресенье, 16 сентября, в городе Белово случилась трагедия. Здесь при пожаре в частном доме погиб 82-летний мужчина.

О том, что на улице Восточной в городе Белово начался пожар, в 19:33 сообщили очевидцы. 11 человек и три единицы техники незамедлительно выдвинулись на место пожара. Как оказалось, горели и жилой дом, и веранда. К тому моменту, когда на место пожара прибыло первое подразделение, из окон дома шел густой дым.

- В результате пожара обгорели стены и вещи на площади шесть квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

К слову, после того, как огонь был потушен, пожарные осмотрели дом и обнаружили в нем тело 82-летнего хозяина дома, инвалида. По данным Правоохранительного портала Кузбасса, мужчина погиб в результате отравления продуктами горения. Точные причины гибели беловчанина и пожара сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.