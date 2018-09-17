Кузбассовцам запретили худеть с жиросжигателями

17 Сент. 07:33 2018-09-17T07:33:29+03:00

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Купить действенный, но опасный жиросжигатель в Кузбассе теперь будет невозможно: один из сайтов, где продавался препарат, будет заблокирован пор решению суда.

В августе 2018 года во время мониторинга сотрудники прокуратуры Рудничного района обнаружили сайт, на котором предлагали купить действенное средство для похудения. Увы, жиросжигатель, призванный сделать фигуру стройной и подтянутой, не был допущен к обороту как пищевой продукт. Он не был зарегистрирован ни как спецпитание для спортсменов, ни как лекарственное средство или биологически активная добавка. По сути, препарат представлял угрозу жизни и здоровью потребителей.

Прокурор района обратился в суд и потребовал признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокурора, и в ближайшее время Роскомнадзор заблокирует доступ к сайту.