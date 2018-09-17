Под Кемеровом столкнулись два грузовика

17 Сент. 08:31 2018-09-17T08:31:13+03:00

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Два грузовых автомобиля попали накануне вечером в ДТП в Кемеровском районе. В результате происшествия оказался травмированным пассажир одного из грузовиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/669061" frameborder="0"></iframe> ДТП под Кемеровом.Видео: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье вечером, около 21:30 на 296 километре трассы Р-255 «Сибирь» - в районе Кедровки. Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово, предварительно установлено, что водитель грузовика Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Из-за этого Hyundai столкнулся с другим грузовиком, Scania, который ехал впереди него.

Фото и видео с места происшествия вскоре появились в социальных сетях. Очевидцы сообщали о пострадавшем, который находился в одном из автомобилей, упоминая при этом серьезные травмы.

- В ДТП пострадал 24-летний пассажир автомобиля Hyundai, - уточнили в Госавтоинспекции. – Травма, которую он получил, неопасна для жизни. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.