Под Кемеровом столкнулись два грузовика
Два грузовых автомобиля попали накануне вечером в ДТП в Кемеровском районе. В результате происшествия оказался травмированным пассажир одного из грузовиков.
ДТП под Кемеровом.Видео: vk.com, "Регион 42"
Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье вечером, около 21:30 на 296 километре трассы Р-255 «Сибирь» - в районе Кедровки. Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово, предварительно установлено, что водитель грузовика Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Из-за этого Hyundai столкнулся с другим грузовиком, Scania, который ехал впереди него.
Фото и видео с места происшествия вскоре появились в социальных сетях. Очевидцы сообщали о пострадавшем, который находился в одном из автомобилей, упоминая при этом серьезные травмы.
- В ДТП пострадал 24-летний пассажир автомобиля Hyundai, - уточнили в Госавтоинспекции. – Травма, которую он получил, неопасна для жизни. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.