2018-09-17T08:31:13+03:00
Происшествия

Под Кемеровом столкнулись два грузовика

В ДТП пострадал мужчина [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Регион 42", Сергей БеловФото: vk.com, "Регион 42", Сергей Белов
Изменить размер текста:

Два грузовых автомобиля попали накануне вечером в ДТП в Кемеровском районе. В результате происшествия оказался травмированным пассажир одного из грузовиков.

ДТП под Кемеровом.Видео: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье вечером, около 21:30 на 296 километре трассы Р-255 «Сибирь» - в районе Кедровки. Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово, предварительно установлено, что водитель грузовика Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Из-за этого Hyundai столкнулся с другим грузовиком, Scania, который ехал впереди него.

Фото и видео с места происшествия вскоре появились в социальных сетях. Очевидцы сообщали о пострадавшем, который находился в одном из автомобилей, упоминая при этом серьезные травмы.

- В ДТП пострадал 24-летний пассажир автомобиля Hyundai, - уточнили в Госавтоинспекции. – Травма, которую он получил, неопасна для жизни. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24