Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове реконструируют с нарушениями

17 Сент. 09:47 2018-09-17T09:47:39+03:00

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При реконструкции кинотеатра «Юбилейный» строители допустили ряд нарушений при обустройстве строительной площадки. Теперь компании придется заплатить штраф.

Специалисты Госстройнадзора Кемеровской области во время проверки выявили нарушения при обустройстве строительной площадки кинотеатра «Юбилейный». Как оказалось, она не соответствует проектной документации. Так, еще в мае 2018 года выяснилось, что стройматериалы складируются за территорией стройплощадки, не установлены деревянный защитный козырек, дорожные знаки, знаки безопасности и схема движения автотранспорта. Однако компания проигнорировала требование инспекции и не стала устранять эти нарушения в нужные сроки.

Когда представители компании предстали перед судом, они признали свою вину и даже выполнили требования Росстройнадзора. Тем не менее, компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей. В течение десяти дней «Нооцентр» может обжаловать это решение. предстоит

Напомним, кинотеатр был закрыт на реконструкцию в январе 2018 года. До этого времени решалась его судьба и будущая концепция работы. Так, несколько лет назад к вопросу реконструкции походили кардинально: само здание предполагалось снести, а на его месте инвесторы планировали построить четырехэтажный развлекательный комплекс с зимним садом и фонтанами. После того, как нашлись инвесторы, началась реконструкция культовый для горожан кинотеатра: вскоре он обретет новую жизнь и вновь будет радовать горожан кинопоказами.