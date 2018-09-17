Прямая трансляция инаугурации Сергея Цивилева

17 Сент. 10:07 2018-09-17T10:07:53+03:00

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В Кемерове проходит инаугурация Сергея Цивилева, вступающего в должность губернатора Кемеровской области.

Торжественную церемонию, которая проходит в Белом зале администрации Кемеровской области, в прямой трансляции можно увидеть здесь.

Напомним, Сергей Цивилев был одним из шести претендентов на пост главы угольного региона. В единый день голосования, 9 сентября, его поддержали более миллиона жителей Кузбасса. За кандидата от «Единой России» проголосовали 81,29 процента избирателей при общей явке более 66 процентов. При этом остальные кандидаты отстали от Цивилева более чем на 75 процентов.

Сергей Цивилев прибыл в Кемеровскую область в начале марта этого года и был назначен заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. В последние годы он был генеральным директором холдинга «Колмар» в Якутии.

После отставки Амана Тулеева 1 апреля Цивилев стал исполняющим обязанности главы региона.