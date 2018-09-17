Телефонные мошенники обманули жительницу Кузбасса на 50 тысяч рублей

17 Сент. 11:33 2018-09-17T16:46:32+03:00

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78-летняя жительница Кузбасса стала жертвой мошенников: телефонным аферистам удалось обмануть ее на 50 тысяч рублей. В общей же сложности пойманные в Кузбассе мошенники украли у россиян около одного миллиона рублей.

Пожилая кемеровчанка очень испугалась, когда ей позвонил внук: сбивчиво и невнятно он говорил о том, что сбил на дороге ребенка. Чтобы не оказаться в тюрьме и помочь вылечить ребенка, молодой человек должен был отдать его родителям 50 тысяч рублей. Пожилая кемеровчанка, испугавшись за судьбу внука, отдала посредникам деньги, и лишь потом поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции, занимаясь этим делом, вышли на след преступников: ими оказались трое ранее судимых жителей города Новосибирска – их сумели задержать на трассе «Кемерово – Мариинск».

- В автомобиле обнаружено большое количество мобильных телефонов, банковских и сим-карт, а также оружие. Кроме того, при личном досмотре одного из задержанных полицейскими изъяты денежные средства, похищенные ранее у пенсионерки, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферистов подозревают в совершении еще семи аналогичных преступлений на территории Кемеровской области и Алтайского края, а общий ущерб составил около одного миллиона рублей. Один из задержанных сейчас содержится под стражей, а остальных находятся под подпиской о невыезде.