Стена пятиэтажного дома остановила угонщика из Кузбасса

17 Сент. 12:25 2018-09-17T12:33:51+03:00

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В Прокопьевске стражи порядка задержали автовора, который попал в дорожно-транспортное происшествие на чужом автомобиле.

Было около двух часов ночи, когда неравнодушные прокопчане обратились в полицию: очевидцы сообщали о том, что в стену пятиэтажного дома врезался автомобиль ВАЗ-2106. При этом водитель, бывший за рулем автомобиля, скрылся с места аварии. Сотрудники полиции еще осматривали автомобиль, когда в дежурную часть обратился еще один прокопчанин: он заявил, что от ограды его дома пропал автомобиль. В машине, врезавшейся в стену дома, он опознал свою пропажу.

Угонщика вскоре удалось задержать: им оказался 39-летний местный житель, которые уже не раз представал перед судом. Он признался, что хотел продать угнанную машину на запчасти. Вот только уезжала на авто, не справился с управлением и врезался в стену дома. Поняв, что придется отвечать и за аварию, и за угон, мужчина сбежал с места ДТП. Теперь же ему грозит до пяти лет лишения свободы.