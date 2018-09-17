На этой неделе в Кузбасс придет бабье лето

17 Сент. 14:04 2018-09-17T17:54:34+03:00

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На этой неделе в Кузбассе наступить долгожданное бабье лето. Жителей региона ждут несколько ясных и теплых дней.

Во вторник в Кузбасс придет антициклон, и постепенно прекратятся дожди. Небольшие осадки сохранятся только в южных районах области. Ветер станет юго-восточным, умеренным. Днем воздух прогреется до +8,+13 метров в секунду. Ночь ожидается -3,+2 градуса.

В среду дожди полностью прекратятся. Днем потеплеет до +11,+16 градусов. Ночью в регионе будет от нуля до +5 градусов. Местами возможны заморозки до -2 градусов. Ветер в этот день будет южным с порывами до 12 метров в секунду.

В четверг столбики термометров поднимутся до отметок +14,+19 градусов. Ночью ожидается +5,+10 градусов. Осадков не будет. Ветер останется южным.

Последний рабочий день станет самым теплым днем недели: в пятницу по области потеплеет до +20,+25 градусов. Ночью в регионе будет +3,+8 градусов. В большинстве районов осадкой не ожидается. Ветер будет юго-западным с порывами до 12 метров с секунду.

– Наступает бабе лето – период хорошей солнечной погоды, которого мы ждали. По югу области температура будет повышаться до +25 градусов, в Кемерове до +18,+20. В выходные уже нас ждет понижение температуры и дожди, – отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.