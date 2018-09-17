Житель Кемерова из ревности избил экс-супругу и спрятался в лесу

17 Сент. 15:55 2018-09-17T15:55:17+03:00

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«Если не мне – то никому!» - видимо, так решил кемеровчанин и избил бывшую возлюбленную металлическим прутом.

Летом 2017 года в полицию за помощью обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала о том, что накануне вечером находилась возле своего дома. Неожиданно на нее напал неизвестный человек и стал бить металлическим прутом по голове. Когда злоумышленник убежал, женщине потребовалась помощь врачей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность напавшего: им оказался бывший супруг женщины. 55-летний кемеровчанин, узнав, что его бывшая жена после расставания стала встречаться с другим мужчиной, приревновал ее и решил таким образом отомстить. А после того, как избил экс-возлюбленную, спрятался в лесном массиве за пределами Кемерова и жил там два месяца. Но бесконечно скрываться у него не получилось и, в конце концов, мужчину задержали сотрудники полиции.

На ревнивца завели уголовное дело, и в скором времени он предстанет перед судом. За свое преступление мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.