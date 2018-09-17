Подростки украли у кузбассовца незарегистрированное ружье и патроны

17 Сент. 16:15 2018-09-17T16:15:30+03:00

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В Кемеровской области перед судом предстанет подросток, обвиняемый в хищении боеприпасов.

Двое подростков из Топкинского района – 15-летний мальчишка и его 17-летний товарищ – решили немного пошалить. Они забрались в баню, которая находилась на одном из приусадебных участков рядом со сгоревшим домом. Там в тумбочке они нашли охотничье ружье и патроны к нему. Младший парнишка взял себе патроны, а его друг – ружье.

Хозяин оружия вскоре обнаружил пропажу и запаниковал: мало того, что ружье попало в руки непонятно кому, так на него еще и не было официального разрешения! Сотрудники полиции, осмотрев место преступления, предположили, что к краже причастны подростки. Они стали отрабатывать местные учебные заведения, и в одном из них учащиеся рассказали, как их сверстник хвастался патронами. А дальше полицейские нашли того подростка, он отдал им патроны. Новый владелец ружья добровольно отдал оружие правоохранителя – уголовное дело в отношении него передано в суд. а в скором времени в суд передадут и дело в отношении подростка с патронами.