Кемеровчанам предложили выбрать дороги для ремонта в 2019 году

18 Сент. 03:57 2018-09-18T03:57:39+03:00

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Ремонтная компания 2018 года подходит к концу, и дорожники уже начинают готовиться к следующему году, составляя список дорог, которые будут приведены в порядок в следующем году.

По данным администрации города Кемерово, в прошлом году в областном центре было отремонтировано более 60 километров магистралей, в 2018 году ровных дорог стало более чем на 75 километров больше. Сейчас же дорожники уже составляют план ремонтной кампании на следующий, 2019 год. Принять участие в формировании плана могут и все жители областного центра. Среди перечня улиц левобережной и правобережной частей города нужно выбрать те, которые, по вашему мнению, наиболее нуждаются в ремонте, и проголосовать за них. Также можно оставить в комментарии пожелание-название улицы, которая очень нуждается в ремонте, однако в список не попала.

Выбрать улицу, которая, по вашему мнению, в первую очередь должна быть отремонтирована следующим летом, можно здесь.