В новокузнецкой больнице установили новое современное оборудование
В новокузнецкой больнице установлен самый современный комплекс эндоскопического оборудования, благодаря которому можно проводить диагностические и оперативные манипуляции.
Видеогастроскопы позволят осмотреть желудочно-кишечный тракт в режиме мультиэкрана, а матрицы и монитор высокого разрешения и дают возможность диагностировать рак на ранней стадии. Врачи смогут делать снимки в процессе процедуры, а благодаря удобному инструментальному каналу можно проводить оперативные вмешательства при различных заболеваниях.
Как отмечает отдел развития ГКБ №29, ежемесячно получить помощь на самом современном оборудовании могут более 250 пациентов. Помощь им оказывается в рамках ОМС.