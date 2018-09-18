2018-09-18T04:27:03+03:00
Общество

В новокузнецкой больнице установили новое современное оборудование

Эндоскопы экспертного класса работают в больнице №29
Екатерина РОМАНОВА
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В новокузнецкой больнице установлен самый современный комплекс эндоскопического оборудования, благодаря которому можно проводить диагностические и оперативные манипуляции.

Видеогастроскопы позволят осмотреть желудочно-кишечный тракт в режиме мультиэкрана, а матрицы и монитор высокого разрешения и дают возможность диагностировать рак на ранней стадии. Врачи смогут делать снимки в процессе процедуры, а благодаря удобному инструментальному каналу можно проводить оперативные вмешательства при различных заболеваниях.

Как отмечает отдел развития ГКБ №29, ежемесячно получить помощь на самом современном оборудовании могут более 250 пациентов. Помощь им оказывается в рамках ОМС.

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