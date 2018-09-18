Сенатором от Кемеровской области назначен Алексей Синицын

18 Сент. 05:54 2018-09-18T06:16:42+03:00

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Одним из первых документов, которые подписал Сергей Цивилев, вступив в должность губернатора Кемеровской области, стало назначение Андрея Синицына сенатором от исполнительной власти в Совет Федерации.

О новом назначении сообщается на сайте электронного бюллетеня коллегии администрации Кемеровской области, а само постановление подписано и вступило в силу 17 сентября.

- Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – Кемеровской области Синицына Алексея Владимировича, - говорится в постановлении.

Напомним, накануне Сергей Цивилев официально вступил в должность губернатора Кемеровской области. До этого в течение пяти месяцев он исполнял обязанности главы региона. В апреле 2018 года Цивилев ввел должность заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. На эту должность в конце апреля был назначен Алексей Синицын.