2018-09-18T06:07:23+03:00
Общество

В Кузбассе на шахте «Юбилейная» выявили 25 нарушений

На предприятии были созданы опасные условия работы
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: top-prom.ruФото: top-prom.ru
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Кузбасская прокуратура выявила многочисленные нарушения требований безопасности на шахте «Юбилейная». Три здания на предприятии эксплуатируются без заключения экспертизы промышленной безопасности.

Как рассказали в областной прокуратуре, в модульной дегазационной установке предприятия были обнаружены два датчика давления истекшим сроком поверки. Журналы поверки средств измерений отсутствовали.

27 горных выработок работали без оценки несущей способности анкеров, коррозионного износа и работоспособности. Кроме того, горные мастера участка аэрологической безопасности не обследуют закрепленные за ними маршруты. Также четыре работника вышли на работу после 30-дневного перерыва без инструктажа. Руководство предприятия нарушало режим труда и отдыха работников.

– Всего в ходе проверки выявлено 25 нарушений закона, по которым прокурором вынесено 11 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Директору ООО «Шахта «Юбилейная» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, – отметили в прокуратуре.

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