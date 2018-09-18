В Кемерове отрыли движение по одной полосе улицы Нахимова
В понедельник вечером было открыто движение по улице Нахимова на въезд в Кемерово. Дорожники планируют завершить ремонт в октябре.
Как сообщили в администрации Кемерова, движение на ремонтируемом участке улицы Нахимова было открыто после 20.00 по полосе на въезд в город. На второй полосе продолжаются ремонтные работы.
– Сейчас подрядчик завершает асфальтирование, ведет устройство тротуаров и площадки для автобусной остановки, – рассказали в мэрии.
Специалисты Центра организации дорожного движения корректируют работу светофоров на пересечении улицы Нахимова с улицами Ракитянского и Антипова.
Все дорожные работы на улице Нахимова должны быть завершены в октябре.
Отметим, что улица Нахимова является частью федеральной трассы, через которую проходить огромное количество автомобильного трафика. Из-за ремонта участка на северном въезде в Кемерово ежедневно образовывались пробки. Напомним, что часть улицы было отремонтировано в 2017 году, ремонт самого сложного участка начался в августе этого года.