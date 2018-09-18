В Кемерове отрыли движение по одной полосе улицы Нахимова

18 Сент. 06:30 2018-09-18T06:31:47+03:00

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В понедельник вечером было открыто движение по улице Нахимова на въезд в Кемерово. Дорожники планируют завершить ремонт в октябре.

Как сообщили в администрации Кемерова, движение на ремонтируемом участке улицы Нахимова было открыто после 20.00 по полосе на въезд в город. На второй полосе продолжаются ремонтные работы.

– Сейчас подрядчик завершает асфальтирование, ведет устройство тротуаров и площадки для автобусной остановки, – рассказали в мэрии.

Специалисты Центра организации дорожного движения корректируют работу светофоров на пересечении улицы Нахимова с улицами Ракитянского и Антипова.

Все дорожные работы на улице Нахимова должны быть завершены в октябре.

Отметим, что улица Нахимова является частью федеральной трассы, через которую проходить огромное количество автомобильного трафика. Из-за ремонта участка на северном въезде в Кемерово ежедневно образовывались пробки. Напомним, что часть улицы было отремонтировано в 2017 году, ремонт самого сложного участка начался в августе этого года.