Решайте сами: Жителей Кемерова просят выбрать дороги для ремонта на 2019 год
Жителей Кемерова попросили выбрать дороги для ремонта на 2019 год. Голосование проходит в группе «Безопасные и качественные дороги Кемерово» в «ВКонтакте».
«Уважаемые кемеровчане! Мы запускаем голосование по выбору объектов для включения в программу ремонта дорог на 2019 год. По результатам обследования специалисты отобрали улицы левобережной и правобережной части города. Предлагаем Вам выбрать наиболее важные из них. Свои варианты предлагайте в комментариях», – написали администраторы группы.
Как отметили в администрации города, второй год в Кузбассе реализуется федеральный проект по ремонту дорог. В прошлом году было отремонтировано более 60 километров дорог, в этом будет отремонтировано более 75 километров. Сейчас уже формируется план ремонта на 2019 год.