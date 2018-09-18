Решайте сами: Жителей Кемерова просят выбрать дороги для ремонта на 2019 год

18 Сент. 06:55 2018-09-18T06:58:17+03:00

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Жителей Кемерова попросили выбрать дороги для ремонта на 2019 год. Голосование проходит в группе «Безопасные и качественные дороги Кемерово» в «ВКонтакте».

«Уважаемые кемеровчане! Мы запускаем голосование по выбору объектов для включения в программу ремонта дорог на 2019 год. По результатам обследования специалисты отобрали улицы левобережной и правобережной части города. Предлагаем Вам выбрать наиболее важные из них. Свои варианты предлагайте в комментариях», – написали администраторы группы.

Как отметили в администрации города, второй год в Кузбассе реализуется федеральный проект по ремонту дорог. В прошлом году было отремонтировано более 60 километров дорог, в этом будет отремонтировано более 75 километров. Сейчас уже формируется план ремонта на 2019 год.