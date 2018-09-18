В Кемерове запустят экспериментальный рейс в Новосибирскую область

18 Сент. 07:08 2018-09-18T07:08:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове с 21 сентября в формате эксперимента запустят новый автобусный рейс. Автобус будет ходить по кольцевому маршруту «Кемерово – Промышленная - Тогучин (Новосибирская область)».

Первый рейс будет отправляться в 6:55 от автостанции Промышленновской до автостанции города Тогучин. В 09:30 от АС Тогучина автобус отправится до Кемеровского автовокзала через Промышленновскую АС, куда прибудет в 13:45.

Второй рейс отправляется в 14:30. Автобус будет следовать от Кемеровского автовокзала до автостанции Тогучина через Промышленновскую АС и прибудет в город в 18:20. В 19:30 автобус отправится от АС Тогучина до АС Промышленновской, куда прибудет в 21:45.

Как рассказали в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», рейсы по новому маршруту будут выполняться ежедневно. Стоимость билета от автовокзала Кемерова до автостанции Тогучина составит 364 рубля, от АС Промышленновской до АС Тогучина – 231 рубль.