Из-за детской шалости в Кемерове загорелась крыша

18 Сент. 07:38 2018-09-18T07:39:04+03:00

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В Кемерове из-за детской шалости с огнем загорелась крыша частной надворной постройки. Площадь пожар составила 50 квадратных метров.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в понедельник в 18.41 в противопожарную службу поступил звонок о пожаре в частном секторе на улице Суховская. На место немедленно выехали три пожарные машины и 11 спасателей

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша кирпичной постройки размером 5 на 20 метров. В результате пожар обгорела деревянная обрешетка крыши площадью 50 квадратных метров, – рассказали в МЧС.

В качестве предварительной причины возгорания называется детская шалость с огнем.