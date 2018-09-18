Жительница Шерегеша в бреду заказала убийство зятя

18 Сент. 08:09 2018-09-18T08:10:10+03:00

Найти киллера женщине так и не удалось Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В Шерегеше невменяемая пенсионерка заказала убийство зятя. За расправу над родственником женщина заплатила 50 тысяч рублей.

Весной этого года жительница Шерегеша решила убить ненавистного зятя. Женщина попросила знакомого найти киллера, который расправится с мужчиной за 50 тысяч рублей. Однако мужчина рассказал об этом правоохранителям. Сотрудники правоохранительных органов устроили встречу пенсионерки и предполагаемым исполнителем убийства. Женщина передала предоплату и рассказала, как найти ее зятя. После этого стражи порядка инсценировали исчезновение мужчины.

– В июне 2018 года исполнитель сообщил заказчице о якобы совершенном убийстве, передал ей в подтверждение личные вещи «убитого» и получил оставшуюся часть вознаграждения. После этого подозреваемую задержали, – рассказали в прокуратуре.

В рамках уголовного дела судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает бредовым расстройством и не могла осознавать опасность своих действий. Таштагольский городской суд 17 сентября признал пенсионерку невменяемой и назначил ей принудительное лечение.