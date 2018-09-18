В кемеровском автобусе пассажиры обнаружили растущие грибы

18 Сент. 08:11 2018-09-18T08:11:40+03:00

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В социальных сетях кемеровчане делятся фотографиями, сделанными в одном из городских автобусов. На снимке видно, что прямо в салоне под сиденьем растут грибы.

Горожане разделились на два лагеря, обсуждая снимки. Большинство из них отнеслось с юмором к ситуации, а заметив на полу автобуса рядом в грибами монетки, принялись упражняться в остроумии.

- Нормальный автобус! И в лес ходить не надо, и кредит в банке брать! – пишет один из пользователей соцсетей, Илья Ковтуненко.

Некоторые кемеровчане засомневались в правдивости снимка и заподозрили, что на фото – всего лишь монтажная пена, снятая под определенным углом, однако тут же нашлись другие пользователи, также лично видевшие эти грибы в маршрутке. Кое-кто даже назвал их «подавтобусниками» и «закладкой для натуралов».

- Экологически чистый транспорт, настолько чист что природа стремится к нему <…> Водитель, пора собирать урожай! <…> Это просто экоавтобус, он ездит на болотной тине Наноразработки, XXI век на дворе! – вот так реагируют кемеровчане на появление грибов в автобусе.

И очень просят водителя и кондуктора прибраться в автобусе и навести в нем чистоту и порядок.