В Кузбассе заработала горячая линия по вопросам теплоснабжения

18 Сент. 08:27 2018-09-18T08:27:37+03:00

На нее можно сообщить обо всех проблемах в подаче тепла

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В Кузбассе в связи с началом отопительного сезона заработала горячая линия, куда можно обратиться по вопросам теплоснабжения. Жалобы принимает Госжилинспекция

Как сообщили в ведомстве, в ближайшие дни ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны отрегулировать работу систем теплоснабжения и привести температуру в домах в соответствие с нормативами. В жилом помещении она должна быть не ниже плюс 20 градусов по Цельсию, в угловых комнатах – 22 градуса. Превышение норматива допустимо не более чем на 4 градуса, а снижение – не более, чем на 3 градуса и только ночью.

-Если в квартире слишком жарко и температура превышает установленные нормативы, не нужно открывать окна и топить улицу, любой перегрев приводит к перерасходу тепловой энергии и доначислениям за отопление, — пояснила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко. — Перегревы, как и недогревы, являются фактом предоставления некачественных коммунальных услуг и служат основанием для перерасчета оплаты. Но важно понимать, что все корректировки производятся только при соблюдении соответствующих требований законодательства.

Пожаловаться на холод в квартирах можно по телефону Госжилинспекции (384-2) 36-93-32 в будние дни.