Сергей Цивилев поручил обезопасить детей от бывших преступников

18 Сент. 08:54 2018-09-18T08:54:44+03:00

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Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил разработать комплекс мер по профилактике преступлений сред ранее судимых граждан. Губернатор призвал обезопасить детей.

Глава региона провел совещание, на котором обсудил вопросы личной безопасности кузбассовцев. По статистике, более половины преступлений в Кузбассе совершают люди, освободившиеся из тюрем и колоний. В Кузбассе находится 25 исправительных учреждений. Большая часть заключенных после освобождения остается жить в области.

– Безопасность жителей области — одно из важнейших направлений нашей работы. Комфортные условия проживания можно предоставить только при условии обеспечения личной безопасности граждан. Особое значение имеет для нас безопасность детей. Поэтому необходимо составить план работы в этом направлении, — подчеркнул Цивилев.

Глава региона поручил властям совместно с областными управлениями ФСИН и МВД разработать комплекс мер по профилактике правонарушений, совершенных осужденными, в том числе в отношении детей.