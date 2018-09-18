С начала года в Кемерове угнали 155 автомобилей

18 Сент. 09:04 2018-09-18T09:04:45+03:00

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В Кемерове с начала года сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 104 угона и 51 кража автомобилей. На данный момент раскрыто 84 факта незаконных завладений имуществом.

Как отмечают правоохранители, чаще всего автомобили угоняют в темное время суток из дворов многоквартирных домов. Привлекают преступников не только сами транспортные средства, но и все, что в них лежит - GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, автомагнитолы, акустика, сумки и барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны и другие ценные вещи.

-Наибольшим спросом у преступников, по-прежнему, пользуются отечественные автомобили всех моделей. Однако не стоит обольщаться и владельцам иномарок: злоумышленники не обделяют вниманием автомобили импортного производства, которые часто воруют на заказ, - отмечает врио заместителя начальника ОГИБДД города Кемерово Андрей Середа.