В Кузбассе стали больше зарабатывать работники культуры и спорта

18 Сент. 10:09 2018-09-18T10:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За год средняя зарплата жителей Кузбасса выросла на 15 процентов и составила 36 188 рублей, сообщает Кемеровостат. Больше всего доходы выросли у работников культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

По данным статистики, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений средняя зарплата выросла на 44 процента и составила 30 095 рублей. Рост доходов произошел также у работников здравоохранения и социальных услуг. Их средняя зарплата выросла на 35 процентов и составила 33 045 рублей. На 34 процента выросла оплата труда обработчиков древесины и производителей изделий из мебели. По данным с января по июль, их доходы в среднем составляют 17 892 рубля.

Отметим, что самые высокие зарплаты в Кузбассе – в отрасли добычи полезных ископаемых. Там средняя зарплата составляет 54 764 рубля. На втором месте находятся ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработкой. Они в среднем зарабатывают 54 264 рубля. Далее в ногу работники производств кокса и нефтепродуктов – 50 871 рубль.