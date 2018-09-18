2018-09-18T10:26:57+03:00
Общество

В Новокузнецке на 3 миллиона рублей оштрафовали ресторан за нелегальный алкоголь

У заведения отсутствовала лицензия на продажу спиртного
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке придется заплатить штраф в 3 миллиона рублей ресторану, расположенному на улице Запорожская. Правоохранители, которые проводили проверку заведения, установили, что оно продавало алкоголь без соответствующей лицензии.

-Был произведен осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, в ходе которого было обнаружено и изъято 17 наименований алкогольной продукции, принадлежащих юридическому лицу общим объёмом 41 литр, размещенной на витрине в баре ресторана, предназначенной к реализации, алкогольная карта из меню, ресторанный счет, – сообщается в материалах дела на сайте кузбасского Арбитражного суда.

Суд назначил руководству заведения административный штраф, а продукцию постановил уничтожить. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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