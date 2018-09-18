Кузбасские студенты выступят на международном театральном фестивале

18 Сент. 10:28 2018-09-18T10:29:22+03:00

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Театр «Карман» из Кузбасского госуниверситета отправляется в Белоруссию на международный студенческий фестиваль «ТэатральныКуфар». Он стартует 20 сентября в Минске. Участие в фестивале примут лучшие молодежные театры из разных стран - России, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Ирана, Сербии, Израиля, Латвии, Литвы, Узбекистана, Польши, Хорватии и др.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, актеры театра «Карман» 24 сентября покажут спектакль «Другие». Мимикой и жестами студенты расскажут, как один человек отличается от другого – другие характеры, другие эмоции, другое поведение, о понятии нормальности и субъективности.

Те, кто хочет увидеть постановку кузбасских студентов «Другие» до их отъезда в Минск, могут прийти сегодня, 18 сентября, в концертный зал КузГТУ. Начало спектакля в 18.30.