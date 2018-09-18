Погода в октябре 2018 года в Кузбассе: Синоптики дали предварительный прогноз

18 Сент. 11:13 2018-09-18T11:13:47+03:00

Октябрь обещает быть теплее, чем обычно Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на октябрь. По словам синоптиков, месяц будет теплее обычного.

– Октябрь ожидает выше климатической нормы на 1,5-2,5 градуса. Среднемесячная температура составит от +2 до +7 градусов, – рассказал представитель гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В первую и вторую декаду октября ночные температуры ожидаются в пределах -2,+3 градусов. Днем будут от +5 до +10 градусов. В некоторые дни ожидается потепление до +12, +17 градусов. На юго-западе области воздух может прогреться до +24 градусов.

– Третья декада будет по-осеннему холодной. Ночные отметки составят от -4 до -9. Днем будет от -1 до +4 градусов с повышением до +6,+11. Конец месяца будет еще прохладнее, – добавила Наталья. – Сказать когда появится устойчивый снежный покров пока сложно. В 2016 году снег в Кузбассе лег 8 октября. Это был самый ранний срок за последние годы.